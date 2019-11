Thanksgiving, la foto della famiglia Obama fa il pieno di "like"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dalla nostra famiglia alle vostre, felice!». È il messaggio dell'ex first lady statunitense, che ha pubblicato sui social i propri auguri al popolo americano per il Giorno del Ringraziamento. La moglie diha condiviso una foto che la ritrae insieme al marito e alle due figlie, che ha fatto il pieno di like su Facebook e Instagram. Nello scatto la famiglia Obama si mostra serena e sorridente: i follower di Michelle sono rimasti particolarmente colpiti dalle due figlie Malia e Sasha, molto cresciute dai tempi in cui Barack era presidente degli Usa.LEGGI ANCHEQualche ora prima,, aveva pubblicato un'altra foto molto emozionante. Mandando anche un messaggio ai suoi follower sui social network: «Oggi ringraziamo per i nostri doni, li restituiamo a chi ci sta intorno e ci godiamo un pò di tempo - ed il tacchino e magari un pò di football - con chi amiamo». È questo l'augurio con il quale l'ex presidente degli Stati Uniti si è rivolto agli americani. Nella foto lui, la moglie Michelle, e le due figlie distribuiscono il pranzo diad una mensa dei poveri. Il gesto era diventato un appuntamento fisso quando Obama era ancora alla Casa Bianca, e anche lo scorso anno la famiglia Obama ha aiutato a preparare e distribuire il pranzo di Thanksgiving in una mensa dei poveri di Chicago.