Urla "Allah Akbar" con un coltello in mano a Metz, ferito dalla polizia

Secondo le fonti della polizia, nessun altro è rimasto ferito oltre all'uomo arrestato, che ha percorso il boulevard de Guyenne di Metz con un coltello da cucina gridando Allah Akbar. La polizia, allertata, è arrivata sul posto in pochi minuti. A quel punto, l'uomo si è rivolto verso gli agenti in modo aggressivo e questi hanno aperto il fuoco ferendolo alla coscia. L'uomo, a quanto si apprende, ha 30 anni ed è schedato come radicalizzato. Due giorni fa, a Villejuif, alle porte di Parigi, un vendiduenne si è lanciato con un coltello fra i passanti, uccidendo un uomo e ferendo due donne prima di essere a sua volta colpito e ucciso dalla polizia. Anche il quel caso, l'assalitore aveva gridato «Allah Akbar», risparmiando un primo passante soltanto perché gli aveva recitato una preghiera in arabo.

Metz : la police tire sur un fiché S « connu des services de police » qui brandissait un couteau en criant Allah Akbar (MàJ) https://t.co/KSTXGOsKo0 via @f_desouche — Chou Krout (@chou_krout) January 5, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:21

