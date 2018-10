Mette a letto il figlio, fa addormentare il compagno e si uccide: aveva perso il lavoro

di Alessia Strinati

Mette ile aspetta che ilsi addormenti, poi si. Victoria Pocock, 27enne inglese si èin casa dopo aver perso il lavoro. La donna era stata licenziata dall'impresa di pulizie in un ambulatorio medico e temendo per le conseguenze ha deciso di togliersi la vita.A scoprire quello che era succeso è stato il compagno della donna che alzandosi ha visto che non era a letto ed è andata a cercarla. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi e ha provato anche a rianimarla, ma purtroppo per Victoria non c'era più nulla da fare. Pare che la donna da anni combattesse contro la depressione e la perdita del lavoro avrebbe riaperto vecchie ferite. Come riporta anche Metro , da quando era nato il loro bambino, 2 anni fa, la sua vita sembrava felice, a parte il fatto che si lamentava di dormire poco, sembrava essere soddisfatta di ciò che aveva, ma in realtà forse non era così.Dalle analisi post mortem sul corpo della donna non c'erano segni di autodifesa, il che ha confermato la tesi del suicidio. Devastato dal dolore il compagno della donna che ora si trova solo a crescere il loro bambino.