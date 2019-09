CHILD SAVED: Video shows good Samaritans come to the rescue of a little girl after her father jumped in front of an oncoming train while holding onto her. Miraculously she is OK and only suffered minor injuries. https://t.co/pGUMgPJTk5 pic.twitter.com/EmRvu7oLQq — Eyewitness News (@ABC7NY) September 23, 2019

Un dramma terminato con un piccolo miracolo: un uomo che aveva deciso di farla finitaal passaggio di un convoglio,di appenain braccio. L'uomo, un 45enne, ètravolto dal treno della metropolitana, mentre laè uscitae se l'è cavata con qualche escoriazione.È accaduto due giorni fa a, in una stazione della metropolitana nella zona del, un immigrato di origine ispanica, era giunto in stazione intorno alle 8 con la figlia, avuta dalla ex moglie, ed era pronto a consumare il più folle dei gesti, trascinando nella spirale distruttiva anche la giovane e innocente vita della sua bambina. Lanciatosi sui binari al passaggio della, l'uomo è stato travolto ma, cadendo, ha fatto anche da scudo alla piccola, che era rimasta incastrata ma poi era riuscita a sgattaiolare via, ferita solo lievemente. Il macchinista della metropolitana, con 20 anni di esperienza alle spalle, è stato ricoverato in ospedale sotto choc. Dall'inizio dell'anno, sono almeno 33 i casi di persone morte investite dai treni della metropolitana a: alcuni sono stati chiari casi di suicidio, come accaduto nel Bronx, altri tragici incidenti.La, portata al pronto soccorso, è stata dimessa poco dopo e a prenderla è arrivata la madre,, e il compagno di quest'ultima. «Mia figlia è in perfette condizioni di salute, l'hanno salvata Dio e gli angeli, ora è sotto choc ma per fortuna è ancora qui con noi» - ha spiegato la madre della piccola, riportata anche dal New York Times - «Va tutto bene, l'unico dramma è quello della morte di mio marito».Dopo la tragedia, i primi a cercare di soccorrere la bambina sono stati due passeggeri. Uno di loro,, ha dichiarato: «Abbiamo assistito ad una scena straziante: quella bambina non faceva altro che chiamare disperatamente il padre mentre cercavamo di tirarla fuori di lì». L'uomo, poi, commenta con un pizzico di amarezza: «Questa città è incredibile: c'erano decine e decine di persone in quella stazione, abbiamo aiutato quella bambina solo in due. E mentre ero sui binari, qualcuno ha rubato il mio zaino, che avevo lasciato sulla banchina».