New York, hackeraggio della metro legato alla Cina: scoppia il caso negli Usa

C'è un collegamento tra gli hacker che hanno violato lo scorso aprile la Metropolitan Transportation Authority (Mta) che gestisce la rete della metropolitana di New York e il governo di Pechino. Lo sostiene il New York Times citando un documento della stessa autorità metropolitana. Gli hacker non hanno avuto accesso ai sistemi che controllano i vagoni ferroviari e la sicurezza dei passeggeri non è stata messa a rischio, hanno spiegato i funzionari, aggiungendo che l'hackeraggio non sembra aver causato danni. Quello che è emerso, però, è stata la vulnerabilità della rete metropolitana che ogni giorno trasporta milioni di persone. Quello di aprile è stato il terzo e più significativo attacco informatico alla rete di trasporti metropolitani, la più grande del Nord America, da parte di hacker ritenuti collegati a governi stranieri negli ultimi anni, secondo i funzionari della Mta.