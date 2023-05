Massacro in Messico: dieci persone ammazzate e nove ferite in Messico, in un agguato armato contro i piloti di un rally amatoriale chiamato 'Cachanillazo', nella cittadina messicana di Ensenada, al confine con gli Stati Uniti.

Se registra ataque armado en el rally "Cachanillazo" en #Ensenada, Baja California; Se reportan 10 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/GvyF8NTKBm — Adela Micha (@Adela_Micha) May 21, 2023