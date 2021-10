Pillola anti Covid, Merck sfida Pfizer: «Ridotto del 50 per cento decessi e ricoveri, presto richiesta ok a Fda»

La Merck accelera il processo per portare sul mercato la sua pillola anti Covid. L'azienda farmaceutica ha pubblicato i primi risultati della sperimentazione che hanno mostrato una riduzione del 50 per cento di ricoveri e decessi delle persone recentemente infettate dal coronavirus. In seguito a questi dati raccolti la Merck ha affermato che presto chiederà alla Fda statunitense di autorizzare l'utilizzo del farmaco su larga scala. Lo studio è stato pubblicato a pochi giorni dall'avvio da parte di Pfizer ha avviato una sperimentazione di media-lunga durata per testare il suo farmaco orale per la prevenzione del Covid-19 tra chi è stato esposto al virus, impendendo, come fanno i vaccini per intramuscolo, che la malattia diventi grave. Una sfida a colpi di ricerca tra le più grandi aziende mondiali, tra cui anche la svizzera Roche, che da tempo sono in competizione per lo sviluppo del farmaco, il primo nel suo genere.

Se approvato, il farmaco di Merck sarebbe la prima pillola indicata per il trattamento del Covid-19, un potenziale progresso importante negli sforzi per combattere la pandemia. Tutte le terapie Covid-19 autorizzate negli Stati Uniti ad oggi richiedono una flebo o un'iniezione. Merck e il suo partner Ridgeback Botherapeutics hanno affermato che i primi risultati hanno mostrato che i pazienti che hanno ricevuto il farmaco, chiamato molnupiravir, entro cinque giorni dai sintomi di Covid-19 hanno avuto circa la metà del tasso di ospedalizzazione e morte rispetto ai pazienti che hanno ricevuto un placebo. Lo studio ha monitorato 775 adulti con Covid-19 da lieve a moderato che erano considerati a più alto rischio di malattie gravi a causa di problemi di salute come obesità, diabete o malattie cardiache.

Tra i pazienti che hanno assunto molnupiravir, al termine dei primi 30 giorni il 7,3% è stato ricoverato in ospedale o è deceudo rispetto al 14,1% di quelli che hanno assunto la pillola fittizia. Oltre i 30 giorni invece non ci sono invece stati decessi nel gruppo del farmaco rispetto agli otto decessi nel gruppo placebo. I risultati sono stati pubblicati dalla società e non sono ancora stati sottoposti a revisione paritaria. Merck ha detto che prevede di presentarli in una futura riunione. Un gruppo indipendente di esperti che monitorava lo studio ha raccomandato di interromperlo velocemente perché i risultati provvisori erano già molto promettenti. I dirigenti dell'azienda hanno dichiarato di essere in trattative con la Food and Drug Administration per pianificare l'invio dei dati per la revisione nei prossimi giorni.

«Ha superato quello che pensavo che il farmaco potesse essere in grado di fare in questo studio clinico», ha affermato il dott. Dean Li, vicepresidente della ricerca Merck. «Quando si vede una riduzione del 50% dei ricoveri ospedalieri o dei decessi, si ha un impatto clinico sostanziale». Effetti collaterali sono stati segnalati da entrambi i gruppi nello studio Merck, ma erano leggermente più comuni nel gruppo che ha ricevuto una pillola placebo. La società non ha specificato i problemi. I risultati di studi precedenti hanno mostrato che il farmaco non ha beneficiato i pazienti che erano già stati ricoverati in ospedale con una malattia grave.

