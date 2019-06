Febbre alta e mal di testa, bimbo di 6 anni dimesso dall'ospedale muore a casa: indagati medico e infermieri

di Alessia Strinati

Per imediciilstava esagerando, in realtà Oliver era gravemente malato ed è morto poco dopo la visita. Il piccolo di appenara andato incon la mamma Georgie Hall, molto preoccupata per le condizioni di salute del suo bambino che aveva febbre alta, un forte mal di testa e uno strano rush cutaneo. La donna di, nell'orientale, racconta di essere stata trattata con sufficienza dal medico che ha visitato il figlio. Il dottore le avrebbe detto che non era nulla di grave, ma quando lei ha insistito dicendo che temeva fossel'uomo gli ha chiesto se aveva visto la diagnosi su Google e l'ha anche rimproverata, dicendo che stava esagerando e che era troppo ansiosa.Ilè stato così dimesso, i genitori, come riporta il, pur avendo brutti sospetti, si sono fidati del parere dei medici e sono andati via. Dopo qualche ora però le condizioni delsi sono aggravate ed è morto sotto gli occhi della mamma e del papà.I fatti risalgono allo scorso ottobre, ma una perizia ha dimostrato che se fosse stato immediatamente curato oggi sarebbe potuto essere vivo. La famiglia ha scelto di procedere legalmente e ora il medico che lo ha visitato e due infermieri sono sotto indagine.