Le lacrime di fronte gli orrori di Bucha, le scarpe affondate nel fango accanto alla fossa comune dei civili massacrati dai russi. E poi la firma sulla bandiera ucraina e la scritta: «Dalla vostra parte». Non è stata una missione banale quella di Giorgia Meloni in Ucraina.

Guerra Ucraina, Lavrov e l’inviato di Xi: «Difendiamo interessi reciproci»

Al di là del bilaterale con il presidente Volodymir Zelensky, la premier italiana con il suo viaggio alla vigilia del primo (e si spera ultimo) anniversario dell'invasione russa, ha scolpito sulla pietra e sul dolore del popolo ucraino l'impegno italiano a fianco di Kiev: «L'Italia non intende tentennare nel sostegno all'Ucraina e non lo farà».

IL DOPPIO BINARIO: INTERNO E INTERNAZIONALE

Una scelta non banale. Una scelta sottolineata e rimarcata anche per fugare i dubbi sulla coerenza del governo dopo le nuove esternazioni di Silvio Berlusconi contro Zelensky e a favore di Vladimir Putin. E dopo la rinnovata freddezza di Matteo Salvini per l'invio di armi all'Ucraina. Non è infatti un caso che sia stata proprio Meloni, durante la conferenza stampa di ieri, a tradurre la domanda (rivolta al presidente ucraino) di una giornalista italiana sulle eventuali preoccupazioni di Kiev per un possibile disimpegno italiano viste le dichiarazioni del Cavaliere. Insomma, è come se Meloni avesse alzato la palla a Zelensky affinché fosse lo stesso Zelensky a mettere in riga Berlusconi. E il presidente ucraino non si è sottratto. Anzi, ha colpito duro.

LA SCELTA DI CAMPO

Per Meloni attestare l'Italia nel cuore del fronte euroatlantico è indispensabile. La premier sa bene che se Roma sposasse, come ha fatto il suo amico ungherese Vicktor Orban, una linea filo russa rischierebbe un isolamento pesantissimo che andrebbe a sommarsi alle difficoltà incontrate con Parigi in questi primi mesi di governo. E il primo esecutivo di destra-centro della storia repubblicana, insidiato dalla competizione di Berlusconi, rischierebbe. Il vertice celebrato all'Eliseo l'8 febbraio tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e lo stesso Zelensky è stato infatti per Meloni una sorta di campanello di allarme. Trovarsi relegata ai margini della partita ucraina è suonato come un affronto e un avvertimento. Da qui la determinazione della premier a rimarcare in ogni modo possibile il sostegno a Keiv. A partire con la fornitura dei costosissimi missili Sampt-T, cui però non seguirà al momento l'invio di caccia da combattimento.

LA PARTITA DELLA RICOSTRUZIONE

Il sostegno di Meloni a Zelensky è dunque senza se e senza ma. Senza ombre. A maggior ragione per oscurare le posizioni di Berlusconi e Salvini. In più, la premier investe molto sulla ricostruzione dell'Ucraina. Sta lavorando per celebrare a Roma, nella seconda metà di aprile, una conferenza internazionale per cercare di guidare la grande operazione della ricostruzione che seguirà alla guerra. Un segnale di speranza. E anche un segno dell'impegno della premier a spingere le imprese italiana a dare e a ottenere il massimo dal rilancio di un Paese distrutto da una invasione devastante.