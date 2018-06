Melania Trump contro il marito: «La polizia Usa non deve strappare i bambini agli immigrati clandestini»

in difesa dei bambini degli immigrati clandestini che vengono strappati ai genitori nei centri di permanenza. La first lady scende in campo contro la linea dura sui migranti voluta dal marito Donald Trump, che prevede di separare genitori e bambini che entrano illegalmente nel paese. Melania «odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo», ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce Stephanie Grisham.LEGGI ANCHE: Texas, neonata strappata alla madre che la sta allattando in un centro per migranti La politica di «tolleranza zero» messa in capo da Trump, intesa a scoraggiare gli immigrati clandestini, ha fatto sì che quasi duemila bambini da aprile a fine maggio siano stati separati dai loro genitori. La first lady «crede che dobbiamo essere un paese che segue tutte le leggi, ma anche un paese che governa con cuore», ha aggiunto la portavoce. In una rubrica per il Washington Post, anche la moglie dell'ex presidente repubblicano George W. Bush, Laura, ha affermato che la politica è «crudele» e «immorale». «Queste immagini ricordano misteriosamente i campi di internamento americani giapponesi della seconda guerra mondiale, ora considerati uno degli episodi più vergognosi della storia degli Stati Uniti», ha scritto.