I business dei Trump e le polemiche: Melania Trump è stata sommersa dalle critiche online dopo aver promosso collane con ciondoli a tema patriottico. Lo riporta il “Newsweek”, che riferisce come giovedì l'account Instagram dell'ex first lady sia stato aggiornato con la condivisione di “Fortitude Collection di USA Memorabilia”, che presenta un paio di collane. Trump, che l'anno scorso aveva venduto ornamenti natalizi attraverso il sito, ha anche ripubblicato una pubblicità delle collane su X.

I GIOIELLI

Secondo il sito web, la versione “Bravery” è in acciaio inossidabile o placcatura in oro e presenta l'immagine incisa di un soldato e la bandiera degli Stati Uniti. La versione in acciaio costa 125 dollari l'uno, mentre il design placcato in oro è disponibile per 175 dollari. Il design Liberty presenta un'aquila in volo prima della bandiera degli Stati Uniti, con la parola "libertà" incisa sul fondo. Disponibile anche in acciaio inossidabile o placcatura in oro, il design Liberty ha lo stesso prezzo delle catene Bravery. La Fortitude Collection celebra i nostri membri del servizio, la nostra Nazione e la nostra libertà", si legge in un blurb sul sito web di USA Memorabilia, dove si afferma che ciascuno dei disegni "può essere inciso con nomi, iniziali, date significative e simboli per creare un gioiello unico nel suo genere". Coloro che acquistano un disegno o modello possono anche ricevere un oggetto da collezione digitale in edizione limitata", afferma USA Memorabilia sul suo sito web.

L'IRONIA

La promozione ha sucitato sui social un'ondata di polemiche e ironia dopo che la promozione è stata condivisa sugli account dell'ex first lady. L'avvocato Ron Filipkowski, caporedattore del sito di media liberali Meidas Touch e spesso critico di Donald Trump, ha condiviso su X una il post Instagram di Melania Trump su X. «Nuovo prodotto Melania. Oro placcato. $175 - ha scritto Filipkowski - Cercando di ottenere quel voto femminile con gioielli di cattivo gusto» e un altro utente X ha risposto: «Oggetti molto economici venduti a prezzi molto alti a persone che hanno bisogno di scegliere tra cibo, medicine o palline vendute da un miliardario che non li guarderà mai in nessun'altra circostanza!». E un altro utente ancora: «La notte tarda continua il MAGA-mercial». Il tenore è sempre lo stesso: «Mi aspetto di vedere alcuni di quelli durante il mio prossimo viaggio al supermercato», ha detto un detrattore.

GLI ELOGI

Newsweek ha contattato i rappresentanti di Melania Trump tramite un modulo di richiesta del sito web per un commento. e Melanoia Trump, intanto, ha anche ricevuto una serie di commenti positivi da parte dei sostenitori su X. Alcuni sostenitori hanno definito i progetti "belli", mentre uno ha dichiarato: «Che bello raccogliere fondi per le forze armate!!» Il mese scorso, l'ex modella aveva annunciato la presentazione delle collane per la festa della mamma, vendute a 245 dollari l'una. Sul suo sito web, l'oggetto di gioielleria era descritto come una “collana personalizzabile disegnata da Melania Trump per onorare tutte le madri”. La «firma di Melania Trump è stata inclusa in ogni collana - ha informato i visitatori del sito- Il ciondolo del fiore misura 1 pollice, include una catena regolabile da 16-18 pollici, ed è fatto in vermeil d'oro».

SPONSORIZZAZIONI

Come sua moglie, Donald Trump ha ricevuto forti reazioni ai vari prodotti che ha venduto negli ultimi mesi. A marzo, l'ex presidente ha esortato i suoi sostenitori a comprare la Bibbia di Dio, il cui titolo è ispirato all'omonima ballata patriottica del cantante country Lee Greenwood. Il libro, al prezzo di 59,99 dollari, include la Costituzione degli Stati Uniti, la Carta dei Diritti, la Dichiarazione di Indipendenza, il Pledge of Allegiance e il coro scritto a mano a Dio benedica gli Stati Uniti. All'epoca, il portavoce di Donald Trump, Steven Cheung, disse a Newsweek che coloro che erano indignati dall'avventura biblica erano erano degli idioti che soffriovano di una sindrome da disturbo di Trump. A febbraio, l'ex magnate immobiliare ha promosso le sneaker in edizione limitata con il marchio Trump per 399 dollari. Ha anche venduto carte collezionabili digitali che lo ritraevano in immagini simili a cartoni animati come diversi personaggi, tra cui un supereroe, un astronauta e un autista della Nascar.

SPESE LEGALI

Le ultime iniziative imprenditoriali di Donald Trump sono arrivate a causa dei costi crescenti dei suoi vari casi legali, incluso l'ultimo, dovuto a un'indagine da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, Trump è stato incriminato nel marzo 2023 con 34 capi d'accusa per aver falsificato documenti aziendali relativi ai soldi pagati alla star del cinema per adulti Stormy Daniels dall'allora avvocato e factotum dell'ex presidente, Michael Cohen, durante la sua campagna presidenziale del 2016. Denaro per comprare il silenzio della donna e non compromettere la corsa alla Casa Bianca.

Il soldi erano stati messi in bilancio nei registri aziendali di Trump come “commissioni legali”, e i pubblici ministeri ssostengono essere parte di un tentativo illegale di influenzare l'esito della corsa del 2016. Trump ha ammesso di aver rimborsato i 130.000 dollari a Cohen, ma ha negato tutte le accuse di illeciti, affermando che il processo fa parte di una caccia alle streghe politica volta a far deragliare la sua candidatura per un altro mandato alla Casa Bianca.

.