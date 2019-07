Meghan Markle, i vicini di casa furiosi con lei e il principe Harry: «Neanche la regina ha mai chiesto tanto»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nell'occhio del ciclone. Idi casa sarebbero furiosi con lei e ilper alcune disposizioni considerate «eccessive» da tutto il vicinato: «Neanche laha mai chiesto tanto». Ma andiamo con ordine. Come riporta il, durante una riunione dei residenti nella proprietà di Windsor, sono state divulgate una serie di regole che idei Sussex sarebbero tenuti scrupolosamente a rispettare. Tra le regole reali: «Non avvicinare o approcciare conversazioni con la coppia, rispondere buongiorno solo se la coppia saluta per prima, non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano, non chiedere di vedere, non chiedere di portare a spasso i cani e non spedire alcuna lettera tramite la casella postale di Frogmore Cottage»., che lavorano quasi tutti nella proprietà, sarebbero stupefatti dalle severe regole imposte. «È stupefacente. Non ho mai sentito una cosa del genere. Tutti quelli che vivono nella proprietà lavorano per loro e sanno come comportarsi in modo rispettoso, nemmeno la regina ha mai chiesto tanto. È sempre stata felice di salutarci. È davvero assurdo. È normale per un inglese salutare un vicino e dare una pacca affettuosa ad un cane. La regina si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole».Dopo il rifiuto di rivelare i nomi del padrino e la madrina di, i duchi avrebbero perfino deciso di tenere nascosto il nome di uno dei loro cani. Un portavoce di Buckingham Palace avrebbero però replicato: «Il duca e la duchessa di Sussex non sono a conoscenza di queste regole. Lo scopo del briefing era quello di aiutare la piccola comunità di residenti a dare il benvenuto a due nuovi abitanti e come gestire un possibile incontro». Sarà davvero così o tira aria di burrasca tra i sudditi e i Sussex? Staremo a vedere.