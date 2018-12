Pioggia di vip agli Oscar della moda, e spunta Meghan Markle che infrange (di nuovo) il protocollo

di Costanza Ignazzi

Victoria Beckham, Kendall Jenner e, a sorpresa, Meghan Markle. Tutto il bel mondo della moda si è dato appuntamento, tra piogge di paillettes, strascichi e scintillii d'ordinanza, sul red carpet dei British Fashion Awards, meglio conosciuti come gli Oscar della moda made in London. Dalle nuove leve del fashion system, come Kaia Gerber, che si è fatta accompagnare da mamma Cindy Crawford, papà e fratellone per ritirare il premio di Modella dell'anno, alle attrici icone di stile come Penelope Cruz, fasciata in un modello argento firmato Chanel per l'appuntamento più glamour di fine 2018.Il parterre è un tripudio di oro e argento: Kendall Jenner spicca in un abito metallico di Julian Mac Donald con spalline anni Ottanta e audaci trasparenze, la top Winnie Harlow si presetna coperta di piume in argento Versace. Ma occhio al rosa, che, appena decretato colore del 2019 secondo Pantone, sboccia già sul red carpet della città più modaiola d'Europa, indossato da Poppy Delevingne in Prada, Caroline Issa (nella variante fucsia) o Kristin Scott Thomas in Valentino. Come Victoria Beckham ci insegna da anni, il total black però è sempre eleganza a colpo sicuro, soprattutto se sotto la tunica spunta il pantalone palazzo.E se il brand dell'anno, come tutti si aspettavano, è il Gucci reinventato da Alessandro Michele (e Lallo25 si presenta a ritirare il meritato premio indossando - giustamente - la corona) direttamente dai palazzi reali della capitale britannica arriva l'ospite che non ti aspetti: Meghan Markle, con pancione prorompente sotto il suo semplice ma elegantissimo abito monospalla Givenchy, bracciali dorati e (orrore, almeno per la Regina) smalto nero. Un'incursione in solitaria (Harry non si è visto) per premiare Clare Waight Keller, la stilista che ha disegnato il suo abito da sposa, con tanto di affettuosi abbracci e risate.Pioggia di applausi durante la serata, ma il giorno dopo tutti gridano allo strappo al protocollo. Sul profilo Instagram di Kensington Palace non c'è traccia della "visita" della Duchessa, e i beninformati assicurano che la regina Elisabetta a quest'ora sarà già inorridita per lo smalto nero (le altezze reali, si sa, sono pregate di adottare una manicure più naturale e Meghan finora si era adattata alla richiesta). Piccola ribellione o gesto di sfida? Fatto sta che Meghan sembra più a suo agio sul palco del Royal Albert Hall che durante gli impegni ufficiali. E la famiglia reale, per ora, tace.