Meghan Markle torna al lavoro: curerà il numero di settembre di Vogue Uk

e lo fa in un ambito per lei inusuale. La duchessa di Sussex, ex attrice hollywoodiana ed ex volto della serie Suits, non calcherà di nuovo le scene in veste di attrice. Ma svolgerà un ruolo totalmente diverso. Come già si vociferava da tempo, Meghan Markle ha cominciato a lavorare per Vogue Uk e sarà la curatrice del numero di settembre, il più importante e letto dell'anno. La duchessa, che ha rifiutato di essere fotografata in copertina, ha voluto dedicare la prima pagina a 15 donne che lei ammira.