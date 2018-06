Meghan Markle, il regalo prezioso della Regina per la prima uscita ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un paio di orecchini in perla e diamanti. Un regalo prezioso quello che la Regina Elisabetta ha fatto alla nipote acquisita Meghan Markle in occasione della prima uscita ufficiale. Il gioiello è stato indossato da Meghan insieme all'abito Givenchy per la prima uscita senza Harry insieme alla reale nonna.E gli orecchini sono molto simili a quelli indossati dalla Regina stessa.Non si sa se si tratti di un gioiello della collezione reale o di un regalo creato appositamente per lei, ma la simpatia di Elisabetta per Meghan pare confermata. Kate avrà avuto lo stesso trattamento?