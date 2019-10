Meghan Markle e il principe Harry rinunciano al titolo nobiliare? «Vogliono diventare commoner»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ilrinunciano al titolo nobiliare? «Vogliono diventare commoner». Potrebbe scoppiare una vera e propria bufera a. I duchi di Sussex potrebbero infatti rinuciare al titolo nobiliare, sancendo una definitiva rottura con la famiglia reale. Come riporta il sito Marie Clarie, a lanciare il rumor sarebbero stati alcuni dei maggiori esperti della royal family, come Richard Fitzwilliams, Joe Little e Camilla Tominey. Secondo i quali, gli indizi ci sarebbero tutti. Primo fra tutti, il rifiuto di accettare dallaun titolo nobiliare per il piccoloSecondo gli esperti,e ilpotrebbero annunciare la rinuncia al titolo da un momento all'altro. Dopo un'attenta analisi sul «non detto ma lasciato intendere» cheavrebbero espresso nel documentarioand: An African Journey sul loro recente viaggio in Africa.