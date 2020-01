Meghan Markle, prima uscita da borghese in Canada. Il padre, intanto, è pronto a testimoniare

Primo impegno pubblico di Meghan Markle da quando lei e il principe Harry hanno annunciato di voler fare un passo indietro dalla famiglia reale. L'ex attrice si è recata in un centro per la tutela di donne e bambini a Vancouver, in Canada, il giorno dopo il vertice tra la regina Elisabetta, Carlo, William e Harry a Sandrigham dal quale è scaturito il bene placito della regina alla nuova vita dei duchi di Sussex. «Guardate con chi abbiamo bevuto il tè oggi?», è la didascalia sotto la foto pubblicata dal Downtown Eastside Women's Centre che ritrae Meghan - sorridente, rilassata e in abiti estremamente casual - circondata da un gruppo di donne. Si tratta della prima uscita da "borghese" per la duchessa di Sussex.

Intanto nel Regno Unito tiene di nuovo banco la causa legale intentata dai duchi di Sussex contro il Mail on Sunday. Secondo la Bbc il tabloid utilizzerà la carte relative al padre di Meghan Markle, Thomas Markle, nel processo che approderà all'Alta Corte - su cui non è però ancora stata fissata una data - e riguardante la pubblicazione di una lettera privata scritta da Meghan al padre. La duchessa di Sussex accusa il giornale di aver utilizzato in maniera distorta informazioni riguardanti la sua sfera privata. Accuse che il giornale respinge, affermando invece che la pubblicazione è stata dettata per via del «grande e legittimo» interesse pubblico. Thomas Markle, padre di Meghan, è disposto a testimoniare in tribunale se gli venisse richiesto, nell'ambito della battaglia legale fra la duchessa di Sussex e il Mail on Sunday. Lo ha detto Samantha Markle, figlia nata dal primo matrimonio di Thomas Markle: «Se gli verrà chiesto, lui si presenterà».

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA