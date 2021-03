«Harry e Meghan erano pronti a rimandare l'intervista se il principe Filippo fosse morto»

Era tutto pronto per rimandare l'intervista, se il principe Filippo fosse morto. Stando a quello che riportano i tabloid britannici, Meghan Markle e il principe Harry avevano previsto di accantonare temporaneamente la pubblicazione dell'esplosiva intervista con Oprah Winfrey nel caso in cui le condizioni del "principe di ferro" fossero peggiorate.

Principe Filippo, il "duca di ferro" che quasi a 100 anni torna (dall'ospedale) a Windsor e affronta il "caso Meghan"

L'intervista

L'intervista, che è andata in onda negli Stati Uniti il 7 marzo, coincideva con il periodo del ricovero del Duca di Edimburgo. Che, all'età di 99 anni, ha subito un lungo soggiorno in ospedale e una delicata operazione al cuore prima dell'intervista. Il principe Filippo Era in ospedale dal 16 febbraio ed è stato operato il 3 marzo, per poi essere dimesso il 16 dello stesso mese. Il conduttore radiofonico americano Gayle King, inoltre, ha fatto sapere che i Sussex non avevano intenzione di rendere pubblica l'intervista se il Principe Filippo fosse morto.

Meghan and Harry 'agreed' to postpone Oprah interview if Prince Philip died. https://t.co/Udxe9prlui pic.twitter.com/igsZvAEBSV — Mirror TV (@MirrorTV) March 18, 2021

Michelle Obama difende Meghan Markle: «Spero nel perdono della famiglia reale. Prego che tutto si risolva»

La dichiarazione

Nel suo programma, "Gayle King in the House", il conduttore ha dichiarato che «(Meghan Markle e il principe Harry ndr.) hanno fatto quell'intervista prima che il principe Phillip andasse in ospedale. E se gli fosse successo qualcosa, Dio ce ne scampi, l'intervista non sarebbe stata fatta proprio in questo momento», così King rispondendo a un ascoltatore che in diretta aveva sottolineato il «pessimo tempismo» con cui era stata pubblicata l'intervista con Oprah Winfrey. Il conduttore, si apprende, si è tenuto in contatto con Meghan e Harry durante il periodo del ricovero del principe Filippo.

Meghan e Harry, Buckingham Palace replica alle accuse di razzismo: «Rattristati, saranno sempre molto amati»