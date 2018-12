Meghan Markle fa marcia indietro: Harry non salta la tradizione delle feste

Meghan Markle ha dovuto fare marcia indietro. Dopo i rumor secondo i quali avrebbe impedito al marito Harry di prendere parte alla tradizionale battuta di caccia del Boxing Day, alla fine Meghan Markle sembra aver capitolato davanti al valore della tradizione per la famiglia reale britannica.





La Duchessa avrebbe infatti messo da parte i suoi principi da animalista per raggiungere il resto della famiglia al pranzo dopo la tradizionale battuta di caccia di 'Boxing Day' - il 26 dicembre nel Regno Unito - cui il marito Harry ha preso parte insieme al fratello William, al padre Carlo e al nonno Filippo. Lo scrivono tra gli altri il Sun e il Daily Mail, decretando così naufragato il tentativo della duchessa di Sussex di dissuadere il principe Harry dal partecipare al consueto evento, che fino allo scorso anno non aveva mai mancato per vent'anni.

Erano stati sempre i tabloid a riferire che il secondogenito di Carlo aveva deciso di non esserci per non ferire Meghan, nemica della caccia e degli sport violenti e che rifiuta di indossare pellicce. E invece, arrivato il 26 dicembre la famiglia reale è come da copione riunita nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, con i principi fuori a caccia e le consorti ad attenderli per il pranzo.

