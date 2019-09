Meghan Markle nella bufera per il piccolo Archie: «Operai pagati 40 centesimi all'ora». Ecco perché

di Emiliana Costa

Meghan Markle Pens Emotional Tribute To Late Photographer Who Shot Her Vogue Cover https://t.co/VTigcIngZA — GentNews (@gentnews_office) September 4, 2019

Meghan Markle

Harry

Archie

Vogue India ha intervistato la fondatrice dell’azienda, Anjali Harjani-Hardasani, che ha commentato così la scelta di Meghan Markle: «Ero in Italia quando l’ho scoperto e mi sono sentita davvero onorata. È fantastico che Meghan Markle stia sostenendo un’azienda indiana eco-friendly».

VOGUE-hoofdredacteur Meghan Markle kiest niet voor supermodellen, maar voor supervrouwen - https://t.co/ifV0L2hEsI pic.twitter.com/vitf7C572U — supervrouwen (@supervrouwen) September 4, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nella bufera per il piccolo Archie : «Operai pagati 40 centesimi all'ora». Ecco perché. La duchessa di Sussex torna nell'occhio del ciclone, dopo le recenti presunte tensioni con Kate Middleton e il principe William . La moglie di Harry sarebbe stata criticata per un motivo ben preciso, che riguarda il royal baby. Come riporta il Daily Mail, in occasione della partita di polo di William e Harry - che ha luogo ogni anno nel Surrey, durante il King Power Royal Charity Polo Day - Meghan ha utilizzato per baby Archie una coperta indiana, che avrebbe fatto scatenare gli haters.Tuttavia una copertina come quella sfoggiata da Baby Archie viene venduta sul mercato a 37 euro. Il Daily Mail ha inviato i suoi giornalisti vicino a Jaipur, nel Rajasthan, dove si trova la Malabar Baby. Dalla loro inchiesta è emerso che lo stipendio mensile di un operaio è di 6000 rupie (80 euro circa) per 48 ore di lavoro a settimana, ovvero 40 centesimi di euro all’ora.Un'operaia ha dichiarato: «Il nostro più grande problema sono i soldi che guadagniamo: una miseria. Sono molto contenta che una persona così importante usi la coperta che produciamo perché significa che ci saranno più ordini per la compagnia e che quindi noi continueremo a lavorare».