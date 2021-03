Trump, l'attacco a Meghan Markle: «Vedono tutti che non è buona, ma non si può dire»

«Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Pierce Morgan». Parole di Donald Trump che ha lodato l'anchorman britannico costretto a dimettersi perché aveva detto di non credere «a una sola parola» della duchessa, come il «migliore che stanno cercando di cancellare solo perché l'ha criticata». Meghan Markle, in sostanza «non è buona. Io l'avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti». Questo il senso delle dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump in meritoi all'intervista della duchessa di Sussex con Oprah Winfrey, secondo quanto riferito dal suo collaboratore Stephen Miller. Trump è intervenuto a un podcast di Steve Bannon, l'ex controverso stratega di Trump, Miller ha riportato così il punto di vista dell'ex presidente.

Trump, il riconoscimento dell'Alabama

Il partito repubblicano dell'Alabama onora Donald Trump con una risoluzione che lo dichiara «uno dei migliori e più efficaci presidenti nei 245 anni di storia della Repubblica». La risoluzione incorniciata sarà consegnata a breve a Trump nel corso di un evento a Mar-a-Lago. «È un riconoscimento per tutte le grandi cose che ha fatto per l'America»: ha fatto più Trump «in 48 mesi che Joe Biden in 48 anni da senatore e vicepresidente», afferma il partito repubblicano dell'Alabama.

