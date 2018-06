Meghan Markle, primi impegni accanto alla regina: ma il viaggio di nozze è ancora un giallo

Primi impegni ufficiali di Meghan Markle al fianco della regina Elisabetta dopo il matrimonio del 19 maggio scorso con il principe Harry. Li annuncia per la settimana prossima il sito della famiglia reale. In calendario ci sono una serie di appuntamenti nel Cheshire, in Inghilterra. La neo duchessa di Sussex, ultima arrivata fra i membri della Royal Family, è attesa in particolare al fianco di sua maestà all'inaugurazione di una infrastruttura nel Catalyst Science Discovery Centre di Widnes, all'apertura del Storyhouse Theatre di Chester e un pranzo ufficiale nel municipio di questa stessa cittadina il 14 giugno prossimo.



Nel frattempo, continua - fra ipotesi più o meno fantasiose sulla destinazione e illazioni a ruota libera sui motivi del

rinvio

- l'attesa sull'annuncio del viaggio di nozze di Harry e Meghan. Che la luna di miele sarebbe stata differita in effetti lo si sapeva, ma solleticare l'attenzione dei tabloid è la mancanza di una qualsiasi data trascorse ormai due settimane dal

sì

nel castello di Windsor. Sulla meta c'è chi scommette sull'Africa e chi adesso punta invece sul Canada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA