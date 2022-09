Meghan e Kate, il viaggio in auto separate. Poi si commuovono accanto a Harry e William

Da qualche giorno Harry, Meghan, William e Kate, hanno messo da parte le loro ruggini nel momento di dolore più grande, quello per l'addio della Regina Elisabetta. I Fab Four si erano già fatti vedere insieme sabato sera a Windsor, dove avevano sfilato insieme per poi salutare la folla. Anche oggi durante il viaggio del feretro della Regina da Buckingham Palace a Westminster Hall, mentre i due fratelli camminavano fianco a fianco nella processione, le due mogli erano al loro fianco. Stavolta a distanza, come protocollo esige (erano in due auto separate) ma poi alla camera ardente erano molto vicini. Meghan in auto era accompagnata da Sophie, la contessa di Wessex mentre Kate era con Camilla, la regina consorte.

Regina Elisabetta, William e Harry insieme al padre Carlo nel corteo verso Westminster. Ma spunta il "caso" della divisa

I Fab Four a Westminster Hall

Una volta giunti a Westminster Hall, i quattro si sono posizionati di fronte alla bara sul catafalco drappeggiato da un velo color porpora, affiancato da un'alta candela gialla. Duca e duchessa di Sussex erano in fondo al gruppo di reali senior, con Harry direttamente dietro William e Meghan dietro Kate. Il momento è stato definito «toccante» a Londra ed è anche la prima volta che le coppie sono state viste insieme dopo la loro passeggiata a sorpresa insieme al Castello di Windsor sabato.

Quando la bara della regina è entrata a Westminster Hall, Carlo, Guglielmo e Anna hanno salutato la salma. Harry e il principe Andrew, a cui era stato impedito di indossare l'uniforme militare, hanno invece chinato il capo. Nelle immagini trasmesse dalla tv ITV è stata inquadrata la principessa del Galles Kate Middleton visibilmente commossa mentre alle sue spalle era presente anche Meghan.

Le coppie reali hanno lasciato l'edificio fianco a fianco, con Harry e Meghan che si tenevano per mano e la Principessa del Galles Kate che stringeva il braccio del marito in modo rassicurante. Dalle 17:00 le persone in lutto potranno sfilare davanti alla bara per rendere omaggio alla Regina: è previsto che circa un milione di persone faranno la fila per un massimo di 30 ore per vederla prima dei funerali di stato di lunedì.