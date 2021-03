Meghan, Harry e le accuse di razzismo: la reazione della Regina Elisabetta all'intervista a Oprah Winfrey

Alla fine la risposta è arrivata ed è una reazione che non ti aspetti. Dopo ore di riflessioni la Regina Elisabetta ha reagito all'intervista del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle rilasciata a Oprah Winfrey. Molti si attendevano una dura presa di posizione della Regina Elisabetta contro i duchi del Sussex, ma ne rimarranno delusi. La Regina e tutta la famiglia reale britannica hanno ammesso che «prendono molto sul serio» quanto affermato da Harry e Meghan a proposito di «questioni razziali», anche se «ricordi possono variare» a seconda delle fonti, e si ripromettono di «affrontarle privatamente» in seno al casato.

La risposta è arrivata attraverso una nota ufficiale diffusa da Buckingham Palace dopo l'intervista dei duchi di Sussex, nella quale Elisabetta si dice inoltre «rattristata» dal livello di difficoltà e sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte e si assicura che essi, come il piccolo Archie, restano «membri molto amati della famiglia».

IL PRINCIPE CARLO NON COMMENTA

Prima apparizione pubblica dell'erede al trono britannico Carlo, oggi, dopo il devastante impatto dell'intervista alla Cbs americana del figlio minore Harry e della sua consorte Meghan nella quale i duchi di Sussex hanno tra l'altro adombrato una vicenda di commenti di tenore razzista sul colore della pelle del piccolo Archie, prima della sua nascita, attribuiti a un'imprecisata figura di primo piano di casa Windsor che non è la regina né Filippo di Edimburgo. Il principe di Galles si è fatto vedere per una visita a un centro di vaccinazioni anti Covid ospitato in una chiesa di Londra e ha evitato ogni commento sull'intervista.

Ma, tenendo la mascherina sul volto, ha chiacchierato con alcuni infermieri e volontari, una dei quali gli ha detto di essere d'origine nigeriana: «È fantastico - la sua risposta -, molti gruppi etnici diversi qui». A dar credito al Daily Mail, capofila dei tabloid della destra populista schierati da tempo contro Meghan e accusati apertamente di razzismo dai duchi di Sussex, il principe Carlo e il principe William, padre e fratello maggiore di Harry, nonché primo e secondo nella linea di successione alla corona, avrebbero spinto in una riunione delle ultime ore a favore d'una risposta dura ai due ribelli, inclusa forse la revoca dei titoli reali di duchi.

