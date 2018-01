Medio Oriente, Trump vuole tagliare i finanziamenti ai palestinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donald Trump minaccia di tagliare gli aiuti economici ai palestinesi, pari a oltre 300 milioni di dollari annui, dopo le proteste scatenate dalla sua decisione di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele. « Non è solo il Pakistan al quale paghiamo milioni di dollari per niente, ma ci sono molti altri paesi - ha detto il presidente americano su Twitter - per esempio, paghiamo ai palestinesi centinaia di milioni di dollari l'anno e non otteniamo nessun segno di rispetto. Non vogliono neanche negoziare il trattato di pace atteso da tempo con Israele. Abbiamo levato dal tavolo Gerusalemme, la parte più difficile del negoziato, ma Israele doveva pagare di più per questo. Ma con i palestinesi che non vogliono più parlare di pace, perché dovremmo dargli questi massicci pagamenti?».Intanto l'ambasciatore americano all'Onu, Nikki Haley, ha minacciato di tagliare i fondi all'Unwra, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. «Penso che il presidente abbia fondamentalmente detto che non vuole dare nessun ulteriore aiuto fino a quando i palestinesi non torneranno al tavolo dei negoziati - ha affermato - cerchiamo di far avanzare il processo di pace, ma se questo non accade il presidente non continuerà a finanziare questa situazione».