Mauritius, marea nera fuoriesce dalla petroliera incagliata nel paradiso dei turisti

Una gigantesca petroliera di una società giapponese, la MV Wakashio, incagliata da un mese sulla spiaggia delle Mauritius, ha iniziato a perdere una grossa quantità di greggio e rischia di arrecare un danno irreparabile alle mangifiche coste della repubblica insulare africana. Il primo ministro delle isole Mauritius ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale e ha lanciato un appello alla Francia per assistenza urgente. Il tutto sta accadendo proprio di fronte a lagune da cartolina come quelle di Blue Bay, Pointe d'Esny e Mahebourg. Dopo giorni di sottovalutazioni, l'ammissione è di una non meglio precisata «perdita di petrolio» ed è stata fatta dal ministero dell'ambiente chiedendo a turisti e pescatori di tenersi alla larga dalla zona. La petroliera di una società giapponese ma battente la classica «bandiera panamense» si era incagliata il 25 luglio senza conseguenze per l'equipaggio, fatto evacuare. Tutto sommato vuota, la nave-cisterna da 101 tonnellate di stazza varata nel 2007 portava pur sempre 200 tonnellate di diesel e 3.800 di proprio carburante, secondo media locali: abbastanza per un disastro anche se la precisazione del ministero lascia temere che le informazioni mediatiche fossero incomplete.

For those who have thier heads buried in the sand - a massive oil spill is impacting reefs in Mauritius as we speak. The impact of this incident on nature & people will be devastating. The ship still has 3800 tonnes of fuel aboard, so expect things to get worse very quickly! pic.twitter.com/9d0MkeiKs7

— Dr Michael Sweet (@DiseaseMatters) August 7, 2020