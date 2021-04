Senza filtri. Senza corte. Senza il circo che segue come un'ombra gli uomini di Hollywood. Ma Matthew McConaughey non è un uomo di Hollywood. È un figlio del Texas, cresciuto a cinghiate e petrolio, maturato nelle commedie romantiche di Los Angeles e poi tornato a Austin, con un Oscar e una nomination all'Emmy in tasca (Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée e la prima stagione di True Detective), una moglie, tre figli e un piccolo impero che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati