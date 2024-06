Matrimonio nudista, la sorella si rifiuta di andare alle nozze svestita: «Mi sento a disagio». Lo sfogo su Reddit

Una donna si è rifiutata di partecipare al matrimonio del fratello, che ha organizzato una cerimonia nudista e le ha chiesto di presentarsi senza vestiti. Ha detto alla coppia che avrebbe pagato un secondo ricevimento, fatto con gli abiti addosso, ma la situazione è solamente peggiorata.

Il matrimonio nudista

Suo fratello sta per sposarsi ma lei non ha intenzione di andare al matrimonio: si tratta di una cerimonia per nudisti e, per quanto la donna non abbia mai espresso perplessità sullo stile di vita del fratello e della futura cognata, non vuole spogliarsi anche lei, di fronte a molti invitati che non conosce. Ha cercato consigli su Reddit per capire cosa fare: «La mia filosofia è che non mi interessa ciò che fanno gli altri - ha scritto - finché qualcuno non ferisce o viola i miei diritti o i diritti degli altri. Qualunque cosa facciano gli adulti consenzienti nella loro vita privata non è una mia preoccupazione». Ma proprio non se la sente di diventare naturista anche lei, malgrado si tratti soltanto di una manciata di ore per il ricevimento e lei sia la damigella d'onore e un componente importante della famiglia.

L'hotel in cui la coppia ha scelto di organizzare la cerimonia è il posto del loro primo incontro. Questo resort naturista chiede ai suoi ospiti di restare completamente nudi e lei, che non si sente a proprio agio con la richiesta, ha offerto al fratello e alla fidanzata un secondo ricevimento, da vestiti, a spese proprie. La coppia, però, si è arrabbiata. La donna continua a spiegare su Reddit che non se la sente di percorrere la passerella nuda accanto a un testimone che conoscerà pochi minuti prima della cerimonia. «Non mi sento assolutamente a mio agio a stare di fronte a tutti durante la cerimonia, o a farmi immortalare nuda in tutte le fotografie.

Non conosco la famiglia della sua fidanzata, ma anche alcuni dei miei parenti e i loro coniugi sono a disagio. I miei genitori non sono più con noi, quindi non posso chiedere loro consigli». Per questo motivo si è rivolta agli utenti del web, che hanno velocemente pubblicato diverse opinioni.

Le risposte al post della donna

Rispondendo al suo post, un utente ha scritto: «Sono una persona piuttosto liberale. Un po' troppo a sinistra, direbbero alcuni. Cavolo, adoro anche le spiagge per nudisti, perché no? Ma, ragazzo mio... - dice immaginando di rivolgersi al fratello dell'utente - Cosa ti aspetti se organizzi un matrimonio con tutti i tuoi amici e la tua famiglia con i genitali all'aria?». Un'altra persona ha commentato: «Probabilmente sono infastiditi dal fatto che tu sia l'ennesima che si rifiuta di partecipare, e dato che sei una famiglia è più facile farti sentirti in colpa». Un terzo concorda con il disagio della donna: «Mio cugino lavorava in un resort naturista quando si è sposato. Avevo così paura che avrebbe intrapreso questa strada. Fortunatamente si è sposato con una cerimonia vestita. Non potevo assolutamente sopportare di andarci così, soprattutto quando la maggior parte degli ospiti che avrei conosciuto sarebbero stati i familiari. No, avrei risposto di no, che non ci andavo. È letteralmente il mio incubo».