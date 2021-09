Svizzera, via libera ai matrimoni gay: al referendum 64,10% di sì

Le coppie gay potranno unirsi in matrimonio in Svizzera. È stata infatti approvata al referendum l'iniziativa il Matrimonio per tutti con il 64,10% dei «sì» contro il 35,9% di «no». La partecipazione si è attestata al 51,92%, con un'affluenza elevata in particolare nelle città. Il risultato delle urne è stato - come era previsto - piuttosto netto, e il testo è stato approvato in tutti i cantoni, anche quelli storicamente conservatori.

APPROFONDIMENTI IL CASO Famiglie gay, il Vaticano tenta di chiarire con una nota ai nunzi: ma...

Benedizione alle coppie gay, gli anglicani chiedono «libertà di coscienza per i ministri di culto»

Papa Francesco: «Vaccini, negazionisti anche tra cardinali. Matrimonio solo uomo-donna, ma unioni civili gay possibili»

A Glarona è stato ad esempio accolto con il 61,12% dei voti, e a Nidvaldo il «sì» ha raggiunto il 61,57%. In Ticino i favorevoli sono risultati il 52,92%, con una partecipazione del 47,95%, nei Grigioni il 62,75%, con una partecipazione del 47,72%. Il Matrimonio per tutti ha avuto particolarmente successo a Basilea Città con un'approvazione del 73,96%. Il cantone più «timido» è risultato invece Appenzello Interno, con «solo» il 50,82% di «sì».