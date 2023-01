La Chiesa Anglicana ammette benedizioni a coppie gay ma nozze consentite solo tra uomo e donna

Niente matrimonio alle coppie gay, solo benedizioni in chiesa. La cerimonia religiosa anche nella Chiesa anglicana continuerà ad essere consentita solo tra un uomo e una donna e non tra persone dello stesso sesso. Gli anglicani hanno, infatti, respinto le richieste di celebrare connubi omosessuali proponendo però alle coppie che si sono sposate con una cerimonia civile di ricevere una benedizione dal pastore.

La Chiesa d'Inghilterra ha reso noto un programma che delinea cosa fare in futuro. Il documento arriva dopo lunghi periodi di polemiche, ciclicamente sollevate sul tema della morale sessuale. Un dibattito che sta scuotento le fondamenta anche della Chiesa cattolica: da tempo in Germania, così come in Austria e in altri paesi dell'Europa del Nord o del Nord America le richieste per un riconoscimento alle coppie cattoliche omosessuali sono sempre più pressanti e non è escluso che entreranno nelle discussioni durante il Sinodo dei Sinodi in preparazione in Vaticano.

La proposta degli anglicani ora sarà sottoposta all'organo di governo della Chiesa Anglicana, il Sinodo generale, il mese prossimo. Naturalmente gli anglicani hanno messo le mani avanti, affermando che non ci sono cambi della dottrina attuale che prevede il matrimonio solo tra un uomo e una donna. La benedizione dei matrimoni civili sarà volontaria consentendo ai pastori che sono teologicamente contrari di non partecipare.

L'arcivescovo di York, Stephen Cottrell, ha dichiarato che la proposta è un «vero passo avanti, qualcosa di importante. Non è la fine del viaggio, ma abbiamo raggiunto una pietra miliare» ha detto al programma Today della BBC Radio 4: «Per la prima volta, le persone che hanno contratto matrimoni civili tra persone dello stesso sesso possono venire in chiesa per far sì che le loro relazioni siano riconosciute, e ricevere la benedizione di Dio».

Naturalmente gli attivisti del matrimonio egualitario, che affermano che le posizioni della Chiesa causano un danno immenso alle persone LGBTQ+ si sono detti delusi e hanno annunciato proteste per trovare un consenso e rimuovere le barriere al matrimonio in chiesa.

