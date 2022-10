Matrimonio forzato, lo costringe a prendere il numero al primo appuntamento: si sposano 12 anni dopo

Sono gli uomini che devono chiedere il numero di telefono alle donne o viceversa? Si discute al giorno d'oggi su questo punto, ma c'è chi è andato oltre. Come Serena, che su Reddit ha raccontato che al primo appuntamento non le era stato chiesto il numero di cellulare dopo oltre 3 ore di conversazione. Lei, infastidita, l'ha rincorso fino al parcheggio infuriata. Come è andata a finire? Dopo 12 anni si sono sposati. Un matrimonio che si può definire "forzato".

Il web diviso su chi deve fare il primo passo

Un utente commenta: "Un consiglio: è legale al 100% (almeno dove vivo io) che una donna chieda il numero a un uomo". Il web si divide su chi debba fare il primo passo. C'è chi ritiene che l'uomo debba fare la prima mossa, ma c'è anche chi, invece, dice non è più necessario che sia lui a chiedere il numero di telefono perché i tempi sono cambiati. Di sicuro, qualcuno deve venire incontro all'altro: altrimenti è difficile che ci si sposi.

