Downton Abbey, stop ai matrimoni nel castello di Highclere per colpa della Brexit

Il castello di Highclere, nel sud dell'Inghilterra, dove è stata girata la serie tv "Downton Abbey" sta affrontando una grave crisi di personale. Ci sono troppi pochi lavoratori provenienti dall'Unione Europea per colpa della Brexit, è così la proprietaria Fiona Carnarvon è stata costretta ad accantonare l'attività principale (e più redditizia) del castello, che consiste nell'ospitare grandi matrimoni. Perciò stop ai grandi eventi. La notizia è riportata dall'agenzia Reuters. Quanto valeva questa attività? Al suo apice, i matrimoni rappresentavano il 40% di tutto il giro d'affari del castello.

Castello di Downton Abbey, stop ai matrimoni

«A causa della Brexit non siamo più in grado di offrire matrimoni di dimensioni significative», ha dichiarato la contessa Carnarvon, proprietaria di Highclere insieme al marito, l'ottavo conte di Carnarvon.

«Non c'è personale», ha detto, parlando dalla sala mattutina del castello vittoriano.

In passato ospitava circa 25 matrimoni con più di 100 ospiti. I matrimoni con circa 20 ospiti sono ancora possibili, ma sono una parte molto più piccola di un'attività che, secondo i proprietari, può costare diverse migliaia di sterline al giorno. Anche i ricavi di altre parti dell'attività di Highclere, come il negozio di souvenir - la casa apre al pubblico durante i mesi estivi - sono diminuiti, il che, secondo Carnarvon, riflette non solo la Brexit, ma anche il colpo inferto all'industria dell'ospitalità da Covid-19 e la crisi del costo della vita.



Le sfide legate al personale, in particolare, illustrano gli impatti ancora non risolti della Brexit sul mercato del lavoro britannico a tre anni dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il suo principale partner commerciale.

Studenti europei cercasi

Una forza lavoro vitale di studenti dell'UE che frequentano l'università in Gran Bretagna e che lavoravano durante i matrimoni non è più disponibile, ha detto Carnarvon.

«Quando ci rivolgiamo alle nostre agenzie abituali e cerchiamo di trovare persone, queste non ci sono», ha detto. «Se ne chiedessimo 10, potrebbero venirne fuori 3... non c'è nessuno a cui non abbiamo chiesto».

Il numero di studenti dell'UE ammessi alle università britanniche è diminuito del 50% nel 2021 e le domande di ammissione sono calate del 40%, in parte a causa dell'incertezza creata dalla Brexit, ha dichiarato l'anno scorso il servizio di ammissione universitaria UCAS. Da quando ha lasciato l'Unione Europea, la Gran Bretagna ha affrontato la carenza di lavoratori in varie fasi in settori come la produzione, l'edilizia e la logistica.

Poiché la Gran Bretagna vanta ancora tassi di occupazione e di disoccupazione più elevati rispetto alla maggior parte dei Paesi dell'UE, i gruppi imprenditoriali hanno spinto il governo ad allentare le norme sull'immigrazione post-Brexit. Cosa è successo? Sono state allentate le regole di ammissibilità per i visti di lavoro in una serie di professioni.

Il primo ministro Rishi Sunak, sostenitore della Brexit, ha anche respinto le richieste delle imprese di liberalizzare l'immigrazione per far fronte alla carenza di manodopera, affermando che l'uscita dal blocco ha contribuito a rendere più flessibile la regolamentazione delle imprese e a garantire un "adeguato controllo" dei confini del Paese.

Brexit e burocrazia



Appena fuori dal castello di Highclere, nel parco progettato dall'architetto paesaggista del XVIII secolo Capability Brown, decine di sedie e alcuni tavoli giacciono impilati e inutilizzati. Rimarranno inutilizzati anche in primavera, poiché Highclere ha chiuso i tè pomeridiani che offriva al pubblico, ha detto Carnarvon, a causa della mancanza di personale.

Il negozio di souvenir di Highclere ha anche interrotto le spedizioni verso i Paesi dell'UE, l'esportazione di mangimi per cavalli sono diminuiti. Ora anche i matrimoni registrano una flessione. Ma ci si sta già ingegnando a palazzo. La contessa si attende nuovi flussi di entrate grazie al gin da 35 sterline (42 dollari) a bottiglia, che secondo lei sta guadagnando terreno negli Stati Uniti. «È un'attività che sta nascendo, ma che, sfruttando il nostro marchio, può generare entrate che ci sosterranno, si spera, in futuro», ha dichiarato la Carnarvon.

