Mathieu Kassovitz, incidente in moto: l'attore e regista ferito gravemente. Correva in un circuito in Francia

L'attore Mathieu Kassovitz è rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico sul circuito di Montlhéry (Essonne) questa domenica nel tardo pomeriggio, ha appreso Actu17, confermando le informazioni di BFMTV.

Chi è

Kassovitz è stato ricoverato all'ospedale del Cremlino-Bicêtre (Val-de-Marne) in gravi condizioni.

Kassovitz esordisce ad 11 anni come attore nel film Au bout du bout du banc, diretto dal padre. Lascia la scuola a 17 e inizia a lavorare come assistente alla regia. Nel '93 esordisce nel lungometraggio con Meticcio, che gli vale due nomination ai Premi César, per la miglior opera prima e come miglior promessa maschile. Dopo aver vinto il Premio César come miglior promessa maschile e il Premio Jean Gabin per la sua interpretazione in Regarde les hommes tomber (1994) di Jacques Audiard, raggiunge la consacrazione come uno dei più promettenti giovani autori del cinema francese con la sua opera seconda da regista, L'odio (1995), che vince il premio per la migliore regia al 48º Festival di Cannes e tre Premi César, per il miglior film, miglior montaggio e miglior produttore (su un totale di undici nomination, tra cui quelle per miglior regista e miglior sceneggiatura).

La passione per i motori

In seguito ha continuato a portare avanti parallelamente l'attività dietro la macchina da presa e quella di attore, al servizio di registi importanti come Jean-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amélie), Costa-Gavras (Amen.), interpretazione che gli ha valso una nomination ai Premi César come miglior attore) e Steven Spielberg (Munich). Nel 2009, al volante di una Tesla Roadster, ha vinto il Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles, nella categoria dei veicoli elettrici.