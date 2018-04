Matador torna ad esibirsi dopo grave incidente: il toro gli squarcia una gamba /Guarda

Entra nell'arena e il toro gli squarcia una gamba. Uno sfortunato torero, Roman Collado, che tornava ad esibirsi per la prima volta dopo un precedente incidente è tornato in ospedale. Appena sceso nell'arena di Siviglia, il matador è stato incornato dal toro riportando gravi ferite e uno squarcio di circa 15 centimetri alla gamba sinistra.







Nelle precedente corrida a Valencia, Collado era stato ferito dal toro che gli aveva forato il braccio e il petto durante l'incontro. Le ferite erano state così profonde che i medici lo avevano operato d'urgenza nella sala medica attigua al'arena prima che fosse ricoverato in ospedale.



Il matador subito dopo l'incidente di Siviglia ha dichiarato ai suoi fan su Twitter di aver subito una terribile lacerazione alla gamba, ma di essere stato fortunato perché il toro ha mancato per pochi millimetri l'arteria femorale.

