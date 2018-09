Una serie di esplosioni e incendi hanno scosso dozzine di isolati cittadini in due città a nord di Boston giovedì, provocando evacuazioni di numerosi quartieri in cui erano presenti forti odori di gas. Lo ha riferito la polizia dello stato del Massachusetts.









I bollettini della polizia di stato su Twitter hanno detto che era troppo presto per speculare su una possibile causa, ma i resoconti dei media locali hanno citato la possibile rottura di una linea del gas.



Dozzine di incendi sono scoppiati a Lawrence, Andover e nel pomeriggio di Andover del Nord. La polizia ha avvisato tutti i residenti che hanno il servizio di gas fornito dalla Columbia Gas di evacuare immediatamente le loro case.

LATEST: Evacuations are taking place in multiple neighborhoods north of Boston where residents have smelled gas, according to Massachusetts State Police.



Authorities confirmed fires and explosions at 39 locations: https://t.co/FLlKiNwVMO pic.twitter.com/HYPFyccL7K — ABC News (@ABC) 13 settembre 2018



"Le linee di gas sono attualmente depressurizzate dalla compagnia", ma "ci vorrà del tempo", ha dichiarato la polizia in un tweet.



I pompieri sono stati chiamati in 39 indirizzi a Lawrence, Andover e North Andover per le segnalazioni di incendi ed esplosioni. Un nnumero che numero potrebbe crescere. Numerose evacuazioni sono in corso in luoghi dove l'odore di gas ha saturato l'aria.



Una portavoce dell'ufficio del maresciallo dello stato ha detto che c'è stata una prima segnalazione di una sovrapressurizzazione di una conduttura del gas che ha portato all'incendio e alle esplosioni. Gli investigatori dell'ufficio sono in viaggio verso l'area.



L'agenzia di gestione delle emergenze del Massachusetts, spiega il Boston Globe, ha detto che i soccorsi sono in viaggio. "Il piano di mobilitazione antincendio statale è stato attivato per 4 task force di intervento strutturale per l'assistenza reciproca da altre parti dello stato", ha twittato l'agenzia.



Il governatore Charlie Baker "sta monitorando attivamente le situazioni nella Merrimack Valley e sta comunicando con i primi soccorritori e gli addetti alla sicurezza pubblica. L'amministrazione esorta i residenti a prestare attenzione ai funzionari locali per importanti annunci di pubblica sicurezza, tra cui evacuazioni e sospensione dell'uso del gas ", ha detto la portavoce Lizzy Guyton.

