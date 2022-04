“Boicottiamo Masha e Orso", l'appello di un presentatore ucraino ai genitori: «Con i cartoon russi finanziamo la guerra contro di noi»

L’invasione russa dell’Ucraina e le sanzioni per Putin avranno delle conseguenze anche sui cartoni animati dei bambini? Nei giorni scorsi, 700 tra gli animatori russi e ucraini si sono uniti nella richiesta di pace, firmando una lettera per condannare la guerra e chiedere di non fermare la produzione dei cartoon made in Russia più amati dai bambini. Ora che però la guerra è entrata in una fase più cruenta c'è chi chiede il boicottagio di tutte le serie tv per i più piccoli in primis del popolarissimo "Masha e Orso" .

Un volto noto della tv ucraina ha esortato i genitori a non far guardare su YouTube cartoni animati russi ai figli. Il presentatore Anatoliy Anatolich ha spiegato che facendolo si aiutano le produzioni russe a fare soldi con le visualizzazioni. «Non mostrare ai tuoi figli contenuti russi, che sono sempre stati molto popolari in Ucraina», ha scritto su Facebook, pubblicando l'immagine di un mezzo militare russo con all'interno Masha, Orso e Simka dei Fixies. «I miei figli sanno anche chi sono I Fixies e Masha e Orso - ha aggiunto -. E ora sanno che la monetizzazione e i profitti di questi personaggi vanno in Russia. E dobbiamo ricordare che mentre osserviamo Orso e Masha, i russi si stanno muovendo verso il confine ucraino con la loro artiglieria pesante».

Mamme e papà di tutto il mondo si chiedono ora cosa accadrà alla serie animata Masha e Orso, una delle serie per bambini più amate di sempre e sicuramente il cartone animato russo più famoso in assoluto. Con sei stagioni alle spalle e il record di prima serie animata in 3D mai prodotta, Masha e Orso è molto apprezzata dal governo russo – che negli anni l’ha sommersa di finanziamenti – anche in virtù della sua capacità di comunicare un’immagine della Russia molto cara al Paese: il regno della tradizione. collezionando oltre 100 miliardi di visualizzazione su YouTube.