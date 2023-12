Vendono una maschera africana trovata in soffitta a un rigattiere a 150 euro. Lui la rivende all'asta a più di 4 milioni

Avevano una vecchia maschera di legno in cantina e hanno deciso di disfarsene vendendola a un rigattiere che l'ha comprata per 150 euro.

Non sapevano i signori Fournier, 88 anni, che in realtà, in casa, avevano un vero e proprio tesoro. Il mercante che gliel'ha comprata, infatti, l'ha affidata a una casa d'aste che ha rivenduto la maschera all'asta per 4,2 milioni. Quello che da molti è stato definito l'affare del secolo.

La denuncia

Ora la coppia di ottantenni, il signor e la signora Fournier, ha denunciato il rigattiere. Ma non potrà tornarne in possesso, né ottenere alcun risarcimento. Il tribunale di Alès, nel sud della Francia, ha stabilito che gli ex proprietari della maschera, un impiegato in pensione di 88 anni e sua moglie di 81, che si erano rivolti a un rivenditore di oggetti usati per sbarazzarsi delle cianfrusaglie accumulate nella casa di vacanza nel Gard, «non hanno dimostrato alcuna diligenza nel valutare il giusto valore storico e artistico del bene». Non sono stati turlupinati, secondo il giudice francese: sono stati avventati, e quindi devono prendersela solo con sé stessi. «La loro negligenza e noncuranza fanno sì che non possa venire accolta la richiesta di dichiarare nulla la compravendita», ha aggiunto la sentenza.

La maschera del 1917





L'oggetto venduto a una casa d'aste di Montpellier era una rara maschera Ngil del XIX secolo, realizzata dal popolo Fang del Gabon, una delle circa 10 esistenti al mondo, probabilmente acquistata intorno al 1917 da René-Victor Edward Maurice Fournier, governatore coloniale francese e antenato dell'88enne. Il commerciante ha negato di sapere che quella maschera fosse così preziosa. Ma anche la casa d'aste ha emesso una valutazione iniziale molto sottovalutata: circa 300 mila euro, che il rigattiere ha offerto alla coppia a dimostrazione della sua buona fede. Loro però non hanno accettato, e hanno preferito fargli causa. Lui allora ha ritirato l'offerta dei 300 mila euro, ed è andato avanti nella vendita all'asta. Prezzo finale 4,2 milioni di euro.

Il Gabon rivuole la maschera



La Repubblica del Gabon ha presentato una denuncia penale per ricettazione, chiedendo l'annullamento della vendita e il rimpatrio della maschera. Il tribunale ha però dichiarato inammissibile anche la richiesta del Gabon.