Viaggi, Marocco riapre le porte al turismo: si entra con certificato o tampone negativo

Il Marocco riapre le proprie porte al turismo dando il benvenuto agli arrivi internazionali a partire dal 15 giugno. «Tutta l'industria turistica si è organizzata per accogliere i turisti al meglio, in totale sicurezza», spiega Aziz Mnii, direttore Ente Nazionale per il Turismo del Marocco in Italia, ricordando come «gli indicatori della situazione epidemiologica siano rassicuranti, specie dopo la campagna di vaccinazione nazionale. Auspichiamo - aggiunge - che presto anche il governo italiano e quello europeo rivedano le restrizioni di viaggio attualmente in vigore per i Paesi al di fuori della Comunità Europea».

Primi aeroporti internazionali ad aprire saranno Casablanca, Marrakech, Fez, Tangeri, Rabat, in una lista destinata ad allungarsi nelle settimane successive. I turisti provenienti dai paesi della lista A, come l'Italia, devono avere un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del test PCR risalente a meno di 48 ore prima dell'ingresso. Per chi è stato vaccinato, basterà mostrare il QR code all'arrivo in aeroporto. Tra le misure sanitarie attualmente in vigore in Marocco, oltre al coprifuoco alle 23, nei caffe e ristoranti come negli stabilimenti balneari, nei centri benessere o nei musei (tutti aperti) si prende la temperatura all'ingresso ed è richiesta la mascherina nelle zone comuni (ad esempio all'entrata o alzandosi dal tavolo). Aperti e regolamentati anche spazi verdi, boutique e negozi. Al cinema e a teatro mascherina indosso anche per assistere agli spettacoli. Prenotazione obbligatoria in alberghi, resort, riad e in tutte le strutture ricettive per le quali è stata istituita una certificazione Welcome Safely. Mascherina obbligatoria anche sui mezzi pubblici (oltre alla distanza di sicurezza) e in auto se si è accompagnati.