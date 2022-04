Mariupol, pazienti dell'ospedale «deportati in Russia»: il video choc pubblicato dagli ucraini

Il comune di Mariupol denuncia la «deportazione in Russia» del personale e dei pazienti dell'ospedale della città. In un video pubblicato su Telegram si vedono donne, bambini e anziani che camminano in fila, con lo sguardo terrorizzato, che salgono sui mezzi blindati russi. Uomini armati, secondo Ukrinform, sono entrati nell'ospedale, imponendo a medici e pazienti di seguirli e salire sui loro mezzi.

Mariupol, video choc: pazienti «deportati in Russia»

Il consiglio comunale racconta di «persone esauste e spaventate, costrette a eseguire gli ordini dei terroristi russi». E mostra il breve video in cui si vedono decine di persone, seguite dai militari, che camminano tra le macerie di palazzi distrutti dalle bombe verso un blindato. Poi il momento in cui uno di loro ci sale dentro, mentre una donna alle sue spalle si gira verso chi sta riprendendo le immagini, con uno sguardo terrorizzato, prima di salire. «Il futuro di queste persone - conclude il comune - è sconosciuto».