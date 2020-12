Torna a casa ubriaco con l'amante e chiede alla moglie di cucinare. La consorte, top model, lo uccide a coltellate

Il marito è tornato a casa ubriaco con l'amante, e ha chiesto alla moglie di cucinare per loro. E la moglie, la top model Lilia Sudakova di 26 anni, lo ha ucciso a coltellate. La top model russa Lilia Sudakova, infatti, ha ucciso il marito Sergey Popov, di 28 anni, a causa delle continue molestie che sarebbe stata costretta a subire.

La 26enne ha raccontato agli investigatori che suo marito era tornato a casa con una donna conosciuta al bar e le avrebbe chiesto di cucinare per loro. Sarebbe però stato solo l'ultimo di una serie di episodi di abusi e umiliazioni che la modella sarebbe stata costretta a subire, come riporta anche la madre della donna. Lilia, molto famosa nel settore della moda e comparsa su diverse riviste russe, tra cui la copertina di Vogue, e poi cinesi e anche italiane, avrebbe quindi agito per legittima difesa.

I soccorsi

Subito dopo aver aggredito il marito ha chiamato un'ambulanza che ha soccorso il 28enne morto poco dopo il ricovero in ospedale. La modella ha spiegato di aver agito in preda alla gelosia, di aver visto tornare a casa il marito ubriaco con un'altra donna e di averle imposto di cucinare per tutti e due. Quando lei si è rifiutata l'ha afferrata per i capelli e così lei si è difesa.

