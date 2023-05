«Mio marito è ossessionato dal calcio e io lo tradisco ogni volta che guarda una partita»

«Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola?», ci chiedeva Rita Pavone in una celebre canzone che ha fatto la storia della musica e del nostro Paese. In Italia, si sa, il calcio è una passione che spesso non lascia scampo alle mogli, ma il mondo del pallone non coinvolge solo gli uomini "nostrani".

E la storia che giunge d'oltre Manica sta facendo il giro del mondo. Una donna, infatti, su Reddit ha rivelato di aver messo in piedi un piano per vendicarsi di un marito ossessionato dal calcio...

Marito ossessionato dal calcio: la vendetta della moglie

La donna, come riportato dal Daily Star, ha voluto restare anonima, ma ha rivelato che suo marito è troppo preso dal pallone che ha completamente smesso di preoccuparsi del suo matrimonio. E, proprio per questo, la donna ha deciso di tradirlo ogni volta che lui guarda una partita.

Secondo quanto riferisce la moglie fedifraga, l'umore del marito dipende troppo dall'andamento delle partite della sua squadra del cuore.

Ma oltre alle partite della sua squadra, l'uomo guarda tutte quelle che può. «Ogni sera, praticamente, ha una partita da vedere e io non posso mai guardare un film insieme a lui», spiega la donna.

Il tradimento

«Durante questo anno di partite ho preso una decisione. Lui guarda le partite e io lo tradisco. So che non se ne accorgerà mai perché è troppo preso dallo sport per rendersi conto che, in quei 90 minuti, esco di casa e vado dal mio amante», ha raccontato la donna.

La moglie affranta e insoddisfatta si è segnata in un sito di incontri sessuali (IllicitEncounters) e, adesso, ha un amante fisso a cui far riferimento, ogni volta che il marito si mette sul divano a guardare le partite. «Quando la sua squadra perde, lui diventa intrattabile e spesso non mi parla - ha proseguito -. Non è normale. Probabilmente questo suo modo di vivere il calcio lo rallenta anche al lavoro, dove non ha mai ottenuto una promozione. E a me questo non va proprio giù».

«Non riesce a concentrarsi su nient'altro, figuriamoci sulla nostra relazione o sul soddisfarmi sessualmente. Io ho provato in tutti modi a parlarci e a cercare di farglielo capire, ma lui non ascolta quando si tratta di sport. Così tutti i sabato sera esco e vado dal mio amante. È più giovane di me e a letto mi ha sempre capito al volo. Lui non guarda il calcio, ama fare le passeggiate all'aria aperte e sotto le coperte è un toro - prosegue la donna -. Un giorno abbiamo fatto sesso in un bosco e mi è piaciuto tantissimo».

«Non ho alcuna intenzione di smettere di vederlo. E, adesso, che le partite sono quasi tutte le sere io vedo il mio ragazzo anche più di una volta a settimana. Adesso che la stagione finisce cosa farò? Non significa che mio marito diventi più piacevole senza calcio... credo che continuerò a ritagliarmi dello spazio per vedere il mio amante», ha confessato. Poi però la domanda sorge spontanea: perché continua a starci insieme?

Il motivo

«Siamo sposati da 10 anni, sono infelice da tempo - confessa la donna -. Ma qualcosa mi trattiene vicino a lui. Non voglio buttare via tutto questo tempo al suo fianco. Io lo amavo e credo di amarlo ancora... spero che lui possa a cambiare».