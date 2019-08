Marina, l'influencer scomparsa da 11 giorni. La paura dei followers: «In video con i lividi, qualcuno la picchiava»

di Alessia Strinati

Marina Joyce,i e i familiari e i fan sono moltopreoccupati. La ragazza britannica è diventata nel tempo molto famosa su YouTube per i suoi video in cui parla di trucco. Dopo aver spopolato in Gran Bretagna è diventata famosa e apprezzata in tutto il mondo arrivando ad avere due milioni di iscritti al suo canale.Marina ha fatto perdere le sue tracce dal 31 luglio e l'associazione Missing People ha divulgato la notizia. In passato di era parlato di possibili maltrattamenti subiti dalla ragazza, dopo essere comparsa in alcuni video con dei lividi sospetti, ma non si approfondì mai la vicenda, anche se alcuni fan dichiararono di averla vista in difficoltà e averla sentita gridare aiuto a seguito di un'aggressione.La polizia di Londra ora ha aperto un'inchiesta sulla misteriosa scomparsa di Marina, per ora nessuno sembra sapere nulla, nessuno l'ha vista poco prima che scomparisse e la stessa donna non ha lasciato alcuna traccia.