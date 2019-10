Dutroux, il mostro di Marcinelle che segregò e violentò 6 bimbe potrebbe tornare libero dopo un test psicologico

Nel 2013 un tribunale belga aveva già respinto una richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Dutroux, affermando che non vi era per lui possibilità di reintegrarsi nella società. Dal 2017 il suo legale Bruno Dayez si è impegnato per la liberazione del

mostro di Marcinelle

, scrivendo anche un libro in proposito. Ora che il tribunale ha accolto la sua richiesta, un team di cinque psicologici valuterà Dutroux entro l'11 maggio in vista di una possibile richiesta di libertà condizionata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA