Mar Rosso, 20 paesi nella coalizione anti Houthi: si allarga l'operazione Prosperity Guardian. Hamas: no alla tregua a Gaza

Hamas gela le speranze di tregua a Gaza mentre l'esercito israeliano continua a martellare la Striscia e ad estendere il controllo su altre aree dell'enclave palestinese. «Nessun dialogo sugli ostaggi è possibile», compresa la proposta di una settimana di pausa in cambio di 40 di loro, a meno che lo Stato ebraico non metta «fine alla sua aggressione», ha avvertito il portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, Abu Obeida, chiarendo che se Israele «vuole che i suoi prigionieri vivano, non ha altra via che fermare l'aggressione e la guerra».