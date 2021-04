Covid Filippine, a Manila lockdown per oltre 24 milioni di persone

A Manila, nelle Filippine, più di 24 milioni di persone sono entrate in lockdown dopo le nuove misure introdotte nella capitale e nelle aree limitrofe dal presidente Rodrigo Duterte per almeno una settimana, nel tentativo di limitare la diffusione del Covid. Lo ha annunciato in televisione il suo portavoce, Harry Roque, prorogando le restrizioni che sarebbero scadute oggi.

Le Filippine, che sono il secondo Paese maggiormente colpito dalla pandemia nel Sudest asiatico, hanno registrato 12.576 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore come ha reso noto il ministero della Salute. Tra le restrizioni imposte, il divieto dei trasferimenti non essenziali, la chiusura dei ristoranti e il divieto di riunioni.