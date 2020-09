Bimbo mangia per anni solo panini al formaggio: guarigione miracolosa grazie all'ipnosi

LONDRA - Per 7 anni mangia solo panini al formaggio a causa di una strana fobia e riesce a guarire grazie all'ipnosi. Zachary Twigger aveva solo 18 mesi ha sviluppato una fobia alimentare che lo ha portato a mangiare solo panini con formaggini Dairylea. Per anni non ha mangiato altro, ma ora è riuscito a guarire.

Life Changing for Zachary & mum Becky Twigger https://t.co/ZCvAuBLLdv https://t.co/mO6DDgiYrp — Dr David Kilmurry (@DavidKilmurry) September 3, 2020

Il bimbo mangia anche verdure

A salvare il ragazzo è stata l’ipnoterapia: «Non avrei mai pensato di poter mangiare verdure e sugo, ma dopo essere stato ipnotizzato la mia paura era sparita», ha dichiarato al Sun , «Mi sono sempre chiesto che sapore potesse avere un pranzo di Natale perché mi piaceva molto l’odore che sentivo arrivare dalla cucina, ma non riuscivo mai a mettermi il cibo in bocca».

Tutto è iniziato quando il bambino aveva 18 mesi, improvvisamente ha smesso di mangiare, la mamma disperata ha provato in ogni modo, fino a quando non gli è stata diagnosticata la neofobia, ovvero la paura di assaggiare cibi nuovi. Ha fatto diversi tentativi lui stesso, ma non è mai riuscito a portare cibi nuovi alla bocca. Il tipo di dieta però ha fatto ammalate Zachary che con il tempo ha sviluppato il diabete di tipo 1 ed era sottopeso per la sua età. Temendo che la sua salute peggiorasse man mano che cresceva, la madre disperata si è rivolta all’ipnoterapeuta cognitivo comportamentale David Kilmurry per chiedere aiuto e dopo la prima seduta il ragazzo ha iniziato a integrare cibi nuovi.

