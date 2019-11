Manda foto hot dell'ex marito al capo e alla figlia di lui: condannata a 12 mesi

A woman sent pictures of her partner’s genitals to his daughter and his boss, a court heard https://t.co/RGNRS629af — Plymouth Live (@Plymouth_Live) November 21, 2019

La 55enneè diventata una delle prime donne in Inghilterra a essere condannata per. Attraverso un finto profilo Facebook, la donna ha inviato al capo e alla figlia del suo ex marito alcuneintime dell'uomo. Successivamente - riportano diversi media inglesi - Jacqueline Doyle si era messa in contatto con i manager dell'azienda del suo ex, per accusare proprio quest'ultimo di aver creato il finto account social.LEGGI ANCHEIl giudice l'ha condannata a 12 mesi di lavori socialmente utili, con un coprifuoco di due mesi a casa. La 55enne è stata dichiarata colpevole per la divulgazione di fotografie private senza consenso, con l'intenzione di arrecare danno. Nel corso dell'udienza, il giudice ha affermato: «Si tratta di offese spiacevoli, progettate per causare un notevole disagio alla vittima. È particolarmente spiacevole l'aver coinvolto un membro della famiglia della vittima».