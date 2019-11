Picchia a morte il figlio di 2 anni e abbandona il cadavere: ​«Il suo corpicino era irriconoscibile»

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha picchiato ilcosì tanto che il suo cadavere era irriconoscibile., 34 anni, è stata accusata dell'omicidio del piccoloche stato trovato in un sito industriale vicino alla sua casa a Buckrow Beach, in Virginia, lo scorso giugno.Il bambino, di appena 2 anni, è stato barbaramente picchiato, al punto che al momento del ritrovamento il suo corpicino era irriconoscibile. Gli esperti sono stati in grado di risalire alla sua identità attraverso degli esami specifici effettuati sulla gamba e sul fegato, alcune delle parti ritrovate dopo il suo smembramento. Secondo quanto riporta il Mirror, a commettere il terribile delitto sarebbe stata proprio la madre del piccolo.La donna, che era stata già denunciata in passato per abbandono di minore, avrebbe fratturato il cranio del piccolo Noah, causandone la morte. La madre, inizialmente, aveva dichiarato che il piccolo aveva sbattuto la testa facendo il bagno e lei nel panico lo aveva portato nel sito industriale, dopo l'interrogatorio della polizia ha però confermato tutte le accuse.