Incendio in casa nel giorno del suo compleanno, la mamma perde cinque figli

Una mamma ha perso cinque figli in un incendio che si è sviluppato in casa. La tragedia è avvenuta in un appartamento a St. Louis, Missouri (Stati Uniti). La madre ha cercato di salvare i piccoli dalle fiamme, ma non c'è riuscita. Sabrina Dunigan, 34 anni, lo scorso venerdì mattina (giorno del suo compleanno) era uscita di casa per accompagnare un amico a lavoro: così ha deciso di lasciare i figli soli a casa. Ma quando è tornata ha visto l'edificio in fiamme. Il dramma ha scosso l'America.

Cosa è successo

La donna ha cercato di correre più volte dentro casa per salvare i suoi figli, ma senza successo. Sono dovute intervenire cinque squadre dei vigili del fuoco di East St. Louis, che hanno trovato due bambini morti all'interno di una camera da letto e altri tre privi di sensi sul pavimento. Due dei bambini privi di sensi sono morti mentre i vigili del fuoco li stavano portando fuori dall'edificio. Il quinto bambino «è morto sulla strada per l'ospedale», ha detto il medico legale della contea di St. Clair Calvin Dye.

Le vittime

Le vittime sono state identificate come Deontay Dunigan di 9 anni, i gemelli Heaven e Nevaeh Dunigan di 7 anni, Jabari Johnson di 4 anni e Loyal Dunigan di 2 anni, secondo il St. Louis Post-Dispatch. I nonni materni dei bambini - Greg Dunigan e sua moglie, Vanicia Mosley - avevano dormito in una stanza separata dai bambini, ha detto il nonno al Post-Dispatch. Greg Dunigan ha spiegato che ha cercato di raggiungere i bambini, ma le fiamme erano troppo forti. Lui e sua moglie, che è cieca, sono saltati fuori da una finestra sul retro per mettersi in salvo. Il proprietario dell'edificio Rudy McIntosh ha detto a St Louis Dispatch che l'edificio aveva rilevatori di fumo.

L'incendio precedente

La famiglia si era appena trasferita nell'appartamento dove si è sviluppato l'incendio, dopo che un'altra casa dove abitavano era stata bruciata cinque mesi fa. Il distretto scolastico di East St Louis, dove tre dei bambini erano studenti, ha espresso un messaggio di condoglianze: «Oggi il distretto scolastico di East St. Louis è in lutto per la perdita di tre studenti e dei loro fratelli più piccoli. Inviamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia mentre affrontano questa tragedia. Chiediamo rispetto e privacy mentre la famiglia e il nostro personale affrontano questa significativa perdita».

