Mamma no-vax: «Non porto la museruola, sono libera pensatrice». Ma si contagia e muore a 40 anni, lascia 4 figli

Una madre No-vax di quattro figli, californiana, che era apertamente contro vaccini e mascherine è morta di Covid-19. Kristen Lowery, 40 anni, di Escalon, California, è morta il 15 settembre, si legge su una pagina GoFundMe che raccoglie fondi per le sue spese funerarie. Negli screenshot presi da Facebook, i membri della famiglia affermano che la donna ha perso la sua battaglia contro il virus, dopo aver pubblicato frequentemente contenuti di protesta contro i vaccini e si era etichettata come «senza museruola» e una «libera pensatrice».

Da allora il profilo Facebook di Lowery è stato impostato su privato, ma sono stati pubblicati screenshot su Reddit e su altri siti. Lowery aveva sul suo profilo scriveva: «Senza mascherina, senza museruola, senza vaccinazione, senza paura. Insieme vinciamo».

E ancora: «Libero pensatore. Poni domande su tutto, fai ricerche». Lowery era anche andata a una manifestazione di protesta anti-vaccino con in mano un cartello con la scritta "ex-vaxxer" e "Mi fidavo di loro". Mai più. In un'altra foto appariva con la scritta "Mamme per la libertà". Lowery era madre di quattro bambini in età scolare, Tayden, McKenna, Ella e Ryenn.

Mother-of-four who proudly posted that she was 'unmasked, unmuzzled, and unvaccainated' dies of COVID-19 at age 40 https://t.co/D8Xn9mQQkM — Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2021

All'inizio di questo mese, sua sorella, Cassie, ha scritto su Facebook che Kristen era «in ospedale a lottare per la sua vita contro Covid e polmonite. Mia sorella ha ancora una lunga vita. Abbiamo bisogno di te qui. I tuoi figli ti amano e manchi così tanto. Per favore, non arrenderti». La scorsa settimana, due membri della famiglia hanno postato su Facebbok la notizia che Lowery fosse «morta di Covid: il suo cuore si sta spezzando per i suoi 4 figli. Così tante persone hanno bisogno di te, ma Dio deve avere piani speciali per lei in paradiso».

La sua pagina GoFundMe ha raccolto oltre 11.000 dollari per il suo funerale. Alcuni amici hanno scritto: «Era una madre fenomenale che ha sempre, SEMPRE messo i suoi figli al primo posto. Viveva per i suoi figli e amava essere la loro madre più di ogni altra cosa nella sua vita. Era piena di vita e amava i suoi amici e la sua famiglia. Era il tipo di persona che, anche se non avesse avuto niente, avrebbe dato tutto a chiunque avesse bisogno. Era buona e gentile. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in molte delle nostre vite e non sarà mai dimenticata».